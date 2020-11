Sassuolo-Udinese, le probabili formazioni

La settima giornata di Serie A si apre al Mapei Stadium: De Zerbi ritrova Caputo e Berardi in attacco, Gotti schiera un 3-5-2 pronto a cambiare in 3-4-2-1 o 4-3-3 in base alle posizioni di Pussetto e Pereyra. Diretta questa sera alle 20:45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 DE ZERBI: "CAPUTO E BERARDI SARANNO DELLA PARTITA"

Si apre al Mapei Stadium di Reggio Emilia la settima giornata di Serie A: di fronte il Sassuolo che non vuole smettere di sorprendere ed è secondo con 14 punti e l'Udinese, che ha avviato il suo campionato con una vittoria e cinque sconfitte ed è in penultima posizione con 3 punti. Confronto numero otto nella storia dei due club in casa del Sassuolo: il parziale sorride all'Udinese, vittoriosa tre volte a fronte del solo successo neroverde. Fischio d'inizio alle 20:45, con diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Qui Sassuolo: De Zerbi ritrova Berardi e Caputo Il Sassuolo è a due punti dal Milan capolista e ha l'opportunità di trascorrere due notti in vetta in caso di vittoria. Dopo la vittoria di Napoli De Zerbi ritrova Berardi e Caputo: il primo sarà titolare, il secondo potrebbe partire dall'inizio o subentrare a Defrel, che ha cinque giorni di allenamento in più. Altri due i ballottaggi: Ayhan-Marlon al centro della difesa e Traorè-Raspadori sulla trequarti. Conferma in mezzo al campo per Maxime Lopez, a segno al San Paolo. Da valutare Chiriches. SASSUOLO (probabile formazione) 4-2-3-1: Consigli; Muldur, Ayhan (Marlon), Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Traorè (Raspadori), Boga; Caputo (Defrel). All.: De Zerbi