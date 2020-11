Non ci sarà il capitano bianconero in occasione della trasferta all'Olimpico contro i biancocelesti. Lo ha comunicato la Juve attraverso una nota ufficiale: "Durante l'allenamento odierno, Chiellini ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni". Escluso quindi dai convocati come gli altri indisponibili De Ligt, Alex Sandro e Ramsey. Domenica diretta alle 12.30 su DAZN1, canale 209 del telecomando Sky

Niente Lazio per Giorgio Chiellini, escluso dai convocati per la trasferta di domenica all’Olimpico. Lo ha comunicato la Juventus con una nota ufficiale: "Durante l’allenamento odierno, ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni". Il capitano bianconero non farà quindi parte del gruppo per la sfida ai biancocelesti, lui come gli altri indisponibili De Ligt, Alex Sandro e Ramsey.