Tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Giornata ricca di gare interessanti con Lazio-Juve e Atalanta-Inter. Biancocelesti in attesa di news mediche. Roma, Dzeko positivo, gioca Mayoral. Inter ancora con Lukaku in dubbio, ma c'è Sanchez pronto. Milan: duello Rebic-Leao. Nel Napoli Insigne pronto a tornare dal 1'. Fiorentina senza Callejon (positivo al Covid) PROBABILI FORMAZIONI 7^ GIORNATA - I CAMPETTI

Ultimo sforzo prima della pausa che consentirà a molti di ricaricare le energie. Atalanta e Inter, entrambe uscite deluse dall'impegno di Champions, si affrontano a Bergamo in una sfida che potrebbe (momentaneamente) ridimensionare le ambizioni di una delle due nerazzurre. In casa Lazio c'è attesa per l'esito dei tamponi che potrebbe rivoluzionare (di nuovo) l'XI titolare di Simone Inzaghi. Questi sono solo alcuni degli spunti che il turno ci propone. Per essere sempre informati sulla propria squadra o sui propri giocatori per l'imminente giornata di fantacalcio, ci rivolgiamo direttamente alla squadra degli inviati di Sky Sport, sempre pronta a ragguagliarci in tempo reale su dubbi, ballottaggi risolti e indisponibilità dell'ultimo minuto. Grazie al loro sempre prezioso lavoro, sarete anche voi sempre sul pezzo. La pagina, come sempre, è in costante aggiornamento. Ecco quindi la situazione delle 20 squadre impegnate nel settimo turno



CAGLIARI-SAMPDORIA, sabato ore 15 Cagliari, Di Francesco promuove Ounas Reduce dalla sconfitta contro il Bologna, il Cagliari cerca di ritrovare i tre punti con un solo cambio rispetto all'XI titolare visto in campo settimana scorsa. Faragò cerca spazio sulla destra: l'idea è quella di scalzare Zappa ma non pare in questo momento una soluzione percorribile. Nel trio dietro a Simeone c'è un duello aperto tra Sottil e Ounas ed è appunto questo il possibile cambio di formazione con l'ex Napoli che dovrebbe partire dal primo minuto

Sampdoria, Keita stop di 20 giorni

Era sempre subentrato dalla panchina e in qualche occasione (leggi Bergamo) era stato anche decisivo: Keita Balde però non ci sarà in quel di Cagliari. Lo spagnolo a metà settimana ha chiuso anzitempo la propria sessione di allenenamento per problemi muscolari. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale destro: tradotto significa stop di almeno 20 giorni. Candreva invece potrebbe ancora partire dalla panchina in un'ottica di gestione ottimale del suo rientro. Jankto e Damsgaard quindi confermati in fascia. Con Candreva eventualmente titolare invece, scivolerebbe in panca Damsgaard



BENEVENTO-SPEZIA, sabato ore 18 Benevento, Caprari squalificato. Pronto Sau

Un cambio obbligato per Filippo Inzaghi che non potrà disporre dello squalificato Caprari. Se tra difesa e centrocampo si va verso una serie di conferme, dietro a Lapadula c'è Sau in vantaggio per affiancare Insigne. Dabo-Schiattarella-Ionita sarà la cerniera di centrocampo mentre a sinistra favorito Foulon.

Spezia, indisponibili Verde e Bartolomei

Due assenze abbastanza pesanti per lo Spezia che deve rinunicare a Verde e Bartolomei. In mezzo al campo pronto quindi Estevez, in ballottaggio con Deiola. In difesa Terzi centrale con Bastoni che va verso la conferma. In attacco chance dal primo minuto per Agudelo che con Gyasi e Nzola completerà il pacchetto avanzato.



PARMA-FIORENTINA, sabato ore 20:45 Parma, Cornelius indisponibile Si è svuotata quasi tutta l'infermaria dei ducali. L'ultimo ad aggregarsi agli indisponibili è stato Cornelius vittima di un guaio muscolare alla coscia ma i vari Laurini, Bruno Alves, Scozzarella e soci sono tornati a disposizione dando così a Livernali una scelta abbastanza ampia a livello di opzioni. Inglese è in pole per un posto al fianco di Gervinho mentre dietro si dovrebbe rivedere Bruno Alves. Tanta scelta in mediana con Grassi, Brugman, Hernani e Cyprien in lotta per due maglie.

Fiorentina, Callejon positivo al Covid

Callejon è risultato positivo al coronavirus: è asintomatico e in isolamento. Al suo posto Kouamé. Iachini ha un bel po' di dubbi da risolvere: Pezzella non recupera e non compare nella lista dei convocati. Martinez Quarta è squalificato. L'ipotesi più probabile è l'inserimento di Igor mantenendo l'assetto classico col 3-5-2. La variante è una difesa a 4 con Lirola o Venuti come esterni 'bassi' di difesa.



LAZIO-JUVENTUS, domenica ore 12:30 Lazio, per la società Immobile e soci sono schierabili

In attesa di capire cosa succederà a livello ufficiale, la Lazio ritiene attendibili i test del laboratorio di Avellino e quindi considera disponibili Strakosha, Immobile e Lucas Leiva. Luis Alberto è negativo e questo sabato otterà l'idoneità, ma è fermo da 10 giorni e al massimo dovrebbe andare in panchina. In mediana torna quindi Leiva mentre in attacco ecco la coppia Immobile-Correa.

Juventus, Ramsey ko. Dybala dalla panchina

L'unica brutta notizia dal mercoledì europeo è l'infortunio di Ramsey che non sarà disponibile per la trasferta di Roma. Possibile conferma del 4-4-2 con KcKennie e Chiesa esterni, Morata e Ronaldo coppia d'attacco. Per Dybala quindi possibile nuova panchina.

ATALANTA-INTER, domenica ore 15 Atalanta, ancora rotazioni sulle fasce

Reduce dalla scoppola europea, l'Atalanta deve valutare un po' di giocatori che sono a rischio convocazione. In attacco dovremmo rivedere il trio Gomez-Ilicic-Zapata mentre sulle corsie esterne si va verso un nuovo assetto con Hateboer che dovrebbe farcela a recuperare. Dall'altra parte favorito Ruggeri con Mojica destinato alla panchina. In difesa Gasperini dovrebbe affidarsi agli uomini di maggior esperienza

Inter, sensazioni positive per Lukaku

Sfida delicatissima per l'Inter di Conte che spera di ritrovare Lukaku in attacco. Il belga sta lavorando a parte e solo sabato sapremo con certezza. Da Appiano però filtra un certo ottimismo almeno per portarlo a Bergamo in panchina. C'è dunque la possibilità di un tandem Sanchez-Lautaro con Young a sinistra e Perisic che partirebbe dalla panchina. In difesa si rivede Skriniar. Sulla trequarti favoritissimo Barella. Conte potrebbe anche dare un giro di riposo a Vidal e Hakimi. Nel caso pronti Brozivic e Darmian



GENOA-ROMA, domenica ore 15 Genoa, Pandev dal 1'. Ballottaggi in difesa C'è da cancellare la sconfitta interna contro il Torino e Maran probabilmente farà più di un cambio rispetto alla formazione vista nel recupero. In difesa Biraghi duella con Ghiglione; Bani potrebbe partire dall'inizio mentre Criscito-Pellegrini è un altro dubbio da sciogliere. Davanti confermato Scamacca ma accanto a lui torna titolare Pandev. Sulla trequarti favorito Zajc.

Roma, Dzeko positivo. Gioca Borja Mayoral

Il solito mega turnover di Europa League di Fonseca ci dà qualche indizio sulle scelte di campionato. E' notizia di oggi però la positività di Edin Dzeko. Spazio in attacco a Boja Mayora, reduce dalla doppietta cotro il Cluj. In difesa c'è Mancini favorito su Kumbulla con Smalling e Ibanez a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo l'unico ballottaggio: esterno destro ancora da decidere con Bruno Peres e Karsdorp in lotta per una maglia



TORINO-CROTONE, domenica ore 15 Torino, Giampaolo ne cambia due

Il trio d'attacco Lukic-Belotti-Verdi non verrà modificato: Zaza non è ancora al meglio e, in caso di recupero, andrà al massimo in panchina. Difficile anche vedere Bonazzoli scalzare Verdi. Dopo l'esordio di Gojak, contro il Crotone il centrocampo tornerà ad essere composto da Meité, Rincon e Linetty. In difesa invece va verso la conferma Singo sulla corsia destra. Dall'altra parte invece è pronto a riprendersi una maglia da titolare Rodriguez

Crotone, Cigarini torna in cabina di regia

Scontato il turno di squalifica, Luca Cigarini è pronto per tornare in mezzo al campo. Sul suo impiego da titolare ci sono infatti pochissimi dubbi. Attacco guidato ancora dal duo Simy-Messias con Vulic interno di centrocampo. Il trio difensivo non dovrebbe subire variazioni: Golemic cerca posto ma né Marrone né Luperto rischiano il posto nella formazione di inizio gara.



BOLOGNA-NAPOLI, domenica ore 18 Bologna, nessun recupero e niente cambi

L'XI di partenza sarà molto probabilmente lo stesso che avevamo visto contro il Cagliari. In casa rossoblù gli uomini sono contati visto che in infermeria rimangono ancora 7 elementi della rosa. Straordinari quindi per Rodrigo Palacio e compagni. Denswil potrebbe nel caso far rifiatare uno dei due centrali oppure il giovane Hickey. In mezzo Dominguez appare ancora in svantaggio. Molto difficile una promozione nell'XI titolare di Vignato.

Napoli, Gattuso rilancia Insigne

Il ritorno in campo in Europa League fa da preludio al quasi scontato rientro dal 1' di Lorenzo Insigne nell'XI titolare del Napoli di scena al "Dall'Ara". Le scelte europee influenzano quelle di campionato e quindi Osimhen sarà il terminale offensivo mentre in mediana spazio a Bakayoko e Fabian Ruiz anche se Zielinski è sempre un ottimo candidato là in mezzo. Dietro c'è da scegliere tra Mario Rui e Hysaj