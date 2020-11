I risultati nelle ultime settimane non sono arrivati in casa Benevento, ma questo non ha tolto il sorriso all'ambiente. A partire dal presidente che, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro lo Spezia, si è lasciato andare a un simpatico siparietto in diretta su Sky Sport. Protagonista, insieme a Vigorito, l'inviato Modugno che, nel raccontare gli attimi del pre-partita, si è visto avvicinare dal numero uno del club giallorosso con in mano un cellulare. E così Modugno ha raccontato un retroscena di qualche minuto prima, in cui Vigorito aveva intravisto in lui una somiglianza con un personaggio famoso. Dopo un po' di ricerca e riflessione, il presidente ha sciolto il suo dubbio e ha svelato la somiglianza. "È uguale a Mario Biondi". Lo scambio di battute è andato avanti per qualche secondo, poi Vigorito si è allontanato confermando l'importanza della partita. Tensione che non gli ha tolto la serenità.