La Roma vince, segna 3 gol con Mkhitaryan e porta a casa tre punti, nonostante l'assenza del proprio capitano Edin Dzeko. Paulo Fonseca esalta la prestazione dei suoi, capaci di creare numerose palle gol anche senza il proprio attaccante principe: "E' importante che la nostra intenzione non cambi, anche quando ci manca un calciatore come Dzeko. Abbiamo fatto 3 gol, ma ne potevamo segnare 4 o 5 . Dopo il gol del Genoa c'è stata una grande reazione. Vittoria meritata, dopo una partita di grande carattere e con un ottimo atteggiamento, è importante sentire questa fiducia all'interno della squadra".

"Bene Mayoral e Mkhitaryan. Fiducioso sul caso Diawara"

L'allenatore della Roma ha poi analizzato la prestazione di alcuni singoli: da Borja Mayoral, schierato al centro dell'attacco al posto di Dzeko, a Henrikh Mkhitaryan, che non ha fatto rimpiangere il capitano giallorosso sul piano delle realizzazioni: "Borja ha lavorato molto per la squadra. Quando abbiamo cambiato modulo, inserendo Cristante, abbiamo fatto meglio, ma ha fatto un grande lavoro per la squadra. Mkhitaryan, come Pedro, è un giocatore di grande esperienza. Ha lavorato molto ed è importante avere vinto". Infine una battuta sul caso Diawara, che ha portato alla sconfitta a tavolino nella prima giornata contro il Verona e il cui ricorso presentato dalla società giallorossa verrà discusso nel corso della prossima settimana: "Come ho sempre detto, è stato un errore dal quale non abbiamo tratto alcun vantaggio. Sono fiducioso, vediamo cosa succederà".