Ancora una volta la Lazio riesce a cambiare il risultato nei minuti di recupero. Dopo il 4-3 di Torino, con Caicedo che aveva ribaltato i granata al 98', l'ecuadoriano gela la Juve all'Olimpico con un gol al 95'. Stesso minuto in cui colpì i bianconeri un anno fa. Lui e Immobile non sono nuovi a questi exploit: una coppia "extra-time" che negli ultimi 4 anni è andata a segno oltre il 90° per ben 12 volte

LAZIO-JUVENTUS 1-1: HIGHLIGHTS