Serie A, gli orari delle partite di oggi

Domenica ricca di grandi appuntamenti: il lunch match è Lazio-Juventus, alle 15 c'è Atalanta-Inter. Il Napoli in trasferta a Bologna alle 18, mentre nel posticipo serale il Milan può allungare in testa contro il Verona

Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, la 7^ giornata di Serie A entra nel vivo. Classifica corta, tanti scontri al vertice e la voglia di chiudere bene prima della pausa per le nazionali. Il big match di giornata è già alle 12:30, quando all'Olimpico la Lazio sfiderà la Juventus. Con una vittoria i bianconeri volerebbero temporaneamente a -1 dal Milan, così come l'Atalanta impegnata alle 15 contro l'Inter. Allo stesso orario si giocheranno anche Torino-Crotone e Genoa-Roma, mentre alle 18 fari puntati sul Dall'Ara per Bologna-Napoli. Il gran finale a San Siro: il Milan, già sicuro di arrivare alla sosta da capolista dato il pareggio del Sassuolo contro l'Udinese, ha la chance di allungare in testa contro l'Hellas Verona.