Le ragioni del Giudice sportivo

Dall'esame della documentazione ricevuta, il Giudice Sportivo ha riconosciuto la volontà di non giocare la partita da parte del Napoli. Le prime mail ricevute dalle Asl non imponevano alla squadra di non partire e trovava ancora applicazione il protocollo FIGC. Il club invece sostiene che il contenuto di quelle comunicazioni poteva essere interpretato come ordine a non partire.