Si è spento a 89 anni Dino Da Costa , ex attaccante della Roma tra il 1955 e il 1961. Aveva 89 anni e viveva a Verona , dove ha giocato per una stagione e ha allenato le giovanili dell'Hellas. Da Costa è stato il primo brasiliano della storia della Roma e fu acquistato dal Botafogo . Con i giallorossi ha totalizzato 79 reti in 163 partite , di cui spiccano i 12 gol segnati alla Lazio che lo rendono tuttora il capocannoniere romanista del derby. "Riposa in pace, uno dei più grandi cannonieri nella storia del club. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici" è il messaggio di cordoglio della Roma.

La carriera di Da Costa

vedi anche

Kumbulla positivo al Covid: è asintomatico

Dino Da Costa ha trascorso i primi anni da professionista al Botafogo, nel cui vivaio era cresciuto. Notato dalla Roma durante una tournée in Italia, ci ha giocato per tra il 1955 e il 1960 e poi per qualche partita nel 1961: in mezzo il prestito alla Fiorentina. Chiusa l'esperienza in giallorosso, ha vestito le maglie di Atalanta, Juventus, Verona e Ascoli. Da allenatore ha guidato tra le altre le giovanili di Juve e Verona: sulla panchina dei veneti è stato nove anni, tra il 1980 e il 1989.