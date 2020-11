Secondo quanto scrive Tyc Sports, l'attaccante nerazzurro si è allenato a parte per via di un fastidio al muscolo ischio-tibiale: Scaloni non dovrebbe rischiarlo con il Paraguay, per poi mandarlo in campo nell'altra sfida con il Perù

Lautaro Martinez continua a tenere in ansia Lionel Scaloni che non ha ancora deciso se schierarlo o meno nella gara di qualificazione Mondiale che vedrà l’Argentina sfidare il Paraguay il prossimo 13 novembre. Come riporta Tyc Sports, l’attaccante dell’Inter continua a soffrire per un fastidio al muscolo ischio-tibiale, zona dove aveva apposto del ghiaccio dopo essere stato sostituito nel match pareggiata a Bergamo contro l’Atalanta e per questo motivo ha svolto lavoro differenziato anche nella seconda seduta di allenamento con la nazionale argentina. L’idea di Scaloni sarebbe quella di non rischiare Lautaro contro il Paraguay per poi invece mandarlo in campo, seppur non al 100%, contro il Perù nell’altra gara di qualificazione Mondiale in programma il 18 novembre.