GOL IN SERIE - Con il rigore realizzato contro la Sampdoria, Joao Pedro è salito a quota 5 nella classifica marcatori di questo campionato. Ma non solo, perché contro la squadra di Ranieri ha trovato il gol per la quinta giornata consecutiva. Dopo essere rimasto a secco per le prime due partite, infatti, ha sbloccato la serie personale contro l'Atalanta, segnando poi a Torino, Crotone, Bologna e infine contro i blucerchiati