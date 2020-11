Roma, fattore Mkhitaryan: l'armeno nuovo leader

La folta lista dei contagiati a Trigoria ha spinto anche la Federazione armena a cancellare dalla lista dei convocati il capitano Mkhitaryan che salterà le sfide contro la Georgia e la Macedonia. La sua presenza dopo la sosta sarà ancora più preziosa per la Roma alla prese con una rosa già decimata dal momento di alta esposizione al rischio Covid. La qualità di Mikhitaryan è riuscita finora ad innalzare il rendimento della squadra, trascinata da un leader carismatico. L'armeno ha inciso più di tutti, toccando una percentuale del 39% con 4 gol e 5 assist. Pesando più di un terzo nell'incidemza complessiva. Una trasformazione rispetto alla scorsa stagione, quando - causa infortuni muscolari - era stato fuori quasi 4 mesi con appena 19 partite giocate da titolare. In questa nuova stagione, che ha visto 10 marcatori differenti, Mkhitaryan è in testa anche nella classifica dei cannonieri della squadra, insieme a Pedro e Veretout, con 4 gol segnati: 3 in campionato e uno in Europa League. Ad aiutarlo anche la nuova posizione più centrale. Nel 4-2-3-1 della scorsa stagione era più penalizzato giocando da attaccante esterno confinato sulla fascia. Nel nuovo 3-4-2-1 di Fonseca, può agire più dentro l'area e essere decisivo con la sua tecnica di altissimo livello che si integra alla perfezione con Pedro anche in assenza di Dzeko.