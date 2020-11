Conoscete ormai chi non ha subito ancora una sconfitta in Serie A, ma chi sono i club che negli altri campionati d'Europa (i primi 20 tornei nazionali, considerando il ranking) possono vantarsi di essere imbattuti? Considerando anche le Coppe, restano solo le due squadre che non hanno mai perso e una di queste è italiana

CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE