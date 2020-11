Boccia: "Paese non reggerebbe lockdown come quello di marzo"

Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia a 'Porta a Porta': "Quel tipo di lockdown di marzo, con tutti gli interruttori staccati e il Paese al minimo, lo dico chiaramente, non ce lo avremo, non possiamo permettercelo. Non reggerebbe il Paese. Questo non esclude che facciamo dei lockdown rigorosi e territoriali come quelli che abbiamo già iniziato"