Buone notizie dall'allenamento della Continassa, con il difensore centrale olandese che ha svolto la sua prima sessione integrale insieme ai propri compagni: sarà a disposizione di Pirlo per la sfida contro il Cagliari. Come De Ligt, recuperato anche Alex Sandro, mentre rimangono ancora da valutare le condizioni di Dybala e Chiesa CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Se dalle nazionali non sono arrivate ottime notizie per Andrea Pirlo, guardando in casa propria l'allenatore bianconero può sorridere. Il problema muscolare di Rabiot con la Francia, oltre alle condizioni non ottimali di Dybala (nemmeno partito per l'Argentina), è stato parzialmente mitigato dal completo rientro in rosa di Matthijs De Ligt. Il difensore centrale olandese ha infatti svolto per la prima volta un allenamento integrale insieme al resto del gruppo e si può dunque considerare definitivamente recuperato, dopo l'intervento alla spalla dello scorso agosto. L'ex Ajax si stava già allenando da diversi giorni in gruppo, ma non aveva mai preso parte a esercitazioni che prevedessero un contatto, come ad esempio le partitelle, per evitare possibili ricadute. Adesso, dopo la sessione odierna, il recupero di De Ligt si può considerare completo e l'olandese si candida così per una maglia in vista della prossima sfida contro il Cagliari (sabato 21 novembre, ore 20.45).

Anche Alex Sandro verso il recupero approfondimento Segna solo l'attacco, Pirlo cerca gol alternativi Buone notizie anche per Alex Sandro, sulla via del recupero dopo l'infortunio muscolare alla coscia destra dello scorso 18 settembre. Anche il brasiliano, come De Ligt, si appresta dunque a scendere in campo per la prima volta in stagione contro il Cagliari. Alex Sandro sta bene, si è allenato in gruppo nella giornata di giovedì e farà dunque parte della lista dei convocati di Andrea Pirlo in vista della prossima sfida di campionato. Da valutare invece le condizioni di Dybala, non partito per la nazionale, e di Chiesa (problema muscolare prima della sfida contro la Lazio).