L'attaccante dell'Inter ha abbandonato anzitempo l'allenamento della nazionale cilena in via precauzionale, come confermato dal ct Rueda: "Gli esami hanno escluso problemi più complessi, ma non lo rischieremo contro il Perù. Chiedo più rispetto da parte dell'Inter"

In attesa di ritrovare la propria rosa al completo settimana prossima, per Antonio Conte non arrivano buone notizie dal Sud America. Alexis Sanchez ha infatti abbandonato anzitempo l'allenamento del mercoledì agli ordini del commissario tecnico cileno Reinaldo Rueda a causa del riacutizzarsi di un problema all'adduttore della coscia destra, che comunque non sembra essere di grave entità e che l'Inter classifica come un semplice affatticamento muscolare.

Ct Rueda: "Esclusi problemi complessi, ma non lo rischieremo" leggi anche Lautaro si allena a parte: Paraguay a rischio A confermarlo è stato lo stesso commissario tecnico Rueda, intervenuto in conferenza stampa sulle condizioni dell'attaccante nerazzurro: "Alexis si trascina un fastidio da diverso tempo e mercoledì ha abbandonato l'allenamento prima del termine per precauzione. Gli esami ai quali si è sottoposto hanno comunque escluso problemi più complessi". Il Ct non sembra però intenzionato a schierarlo per la prossima sfida di qualificazione ai Mondiali 2022, nella notte tra venerdì e sabato, contro il Perù: "Vedremo come risponderà nel prossimo allenamento, ma non lo rischieremo". Rueda ha proseguito, attaccando l'Inter riguardo la gestione del calciatore, alle prese da qualche settimana con un problema all'adduttore: "Con tutto il rispetto per i miei colleghi europei, vorrei che ci fosse rispetto nei nostri confronti come noi facciamo con loro. Avrei gradito maggior rispetto quando hanno deciso di far giocare Alexis prima 45 minuti e poi altri 90 (74 minuti nell'ultimo match contro l'Atalanta, ndr). Non siamo nell'epoca delle colonie, questo deve essere molto chiaro".