L'attaccante bianconero svela i segreti di questo momento positivo: "Sarà la seconda volta in carriera che mi capita di giocare per sei partite di fila per più di un'ora". E sulla nazionale: "Arriverà il gol anche qui, posso diventare il bomber della Spagna" CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Un inizio d'oro per Alvaro Morata, che guarda al futuro con grande fiducia. 6 gol tra campionato e Champions League in questo primissimo scorcio di stagione con la maglia della Juventus e la voglia di continuare questa striscia positiva anche con la nazionale spagnola. Alla vigilia della sfida di Nations League sul campo della Svizzera, Morata ha parlato del suo momento magico: "Desideravo da tempo un periodo così, sarà la seconda volta in carriera che mi capita di giocare sei partite consecutive per più di un'ora. Non ho mai avuto questa continuità, neanche nelle mie prime stagioni a Torino dove però avevo solo 19 anni. Sto bene, sono felice alla Juventus e sono in ottimo momento".