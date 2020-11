Nessuno come la formazione di Fonseca in questo avvio di campionato. Dopo le prime 7 giornate, i giallorossi dominano per il numero di chiare occasioni da gol create e trasformate. Roma in testa anche per le chance fallite, ma insieme all'Inter di Conte. Spezia e Cagliari le più concrete, Udinese sciupona. Attraverso i dati di Opta, ecco la classifica delle squadre con i giocatori protagonisti