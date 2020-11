2/17

L'ALLENATORE



Si cambia in panchina, dove approda Luciano Spalletti. Un ritorno, il suo, dato che aveva già guidato i bianconeri per qualche mese nel finale di stagione 2000-2001, subentrando a De Canio, chiudendo al 12° posto in campionato. Quello che porta Spalletti, dato che gli uomini a disposizione non sono cambiati molto rispetto a un anno prima (ha dato l'addio il "Pampa" Sosa, sostituito dal tedesco Jancker), sono soprattutto le idee. Di base adotta un 3-5-2 in cui le fasce giocano un ruolo fondamentale