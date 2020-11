Il tennista serbo ne imita l'esultanza con tanto di "siuu" su Twitter, l'attaccante della Juventus commenta con una risposta laconica: "Non male". Non è la prima volta che i due si scambiano opinioni sul calcio: nello scorso dicembre il numero 1 del ranking Atp era andato a lezione di salto da CR7

Novak Djokovic lo imita, Cristiano Ronaldo commenta l'"esibizione". Simpatico siparietto tra fuoriclasse su Twitter. Il tennista serbo, numero 1 del ranking mondiale Atp, ha provato a emulare su Twitter la classica esultanza dell'attaccante vincitore cinque volte del Pallone d'Oro: gambe flesse, muscoli in tensione e il consueto "siuu" ad accompagnare il tutto e scherzando con l'attaccante della Juventus via social: "Cristiano, come l'ho fatta?" la domanda rivolta all'asso portoghese, con tanto di tag. A dare la valutazione dell'esperimento tra i commenti è stato lo stesso CR7: "Non male, fratello" la laconica risposta della stella della Juventus, accompagnata però da emoticon a metà tra il perplesso e il sorridente. Djokovic promosso per l'idea, ma con riserva per l'esibizione: questo il risultato di un confronto ironico tra due degli atleti più importanti al mondo.