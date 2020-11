A volte contro il pronostico, altre per la qualità del gioco o per aver lanciato giocatori che hanno poi fatto epoca. In ogni stagione possono esserci nuove rivelazioni, come fu il Parma del biennio 2002-2004. I campionissimi degli anni Novanta (da Buffon a Cannavaro, da Veron a Crespo) non c'erano più, ma Prandelli riuscì ad ottenere grandi risultati con una nuova generazione che sfiorò due volte la qualificazione Champions