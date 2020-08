9/21

ALAIN BOGHOSSIAN - Anche per lui una breve parentesi in panchina dopo il calcio giocato: nel 2008 sarà il vice di Domenech nella nazionale francese, restando poi come secondo anche di Blanc nel 2010. E oggi? Come scrive lo sesso Boghossian su Instagram: è opinionista sportivo per Eurosport, ambasciatore per Eventeam Foot (un'agenzia francese di biglietti per eventi sportivi) e poi il golf come grande passione.



Foto Instagram @boghossianalain14