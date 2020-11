I due centrali sono rientrati dalle Nazionali con dei problemi fisici. Per Lovato lesione di primo grado all'adduttore, per Cetin distorsione alla caviglia: problemi difensivi in vista della ripresa del campionato per Juric

Doppio problema in difesa per l'Hellas Verona, che ha visto rientrare in anticipo a causa di problemi fisici sia Matteo Lovato che Mert Cetin. Il primo si è fermato al 70' della gara che l'Italia under 21 ha giocato contro l'Islanda, a causa di un infortunio muscolare. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore, da valutare dunque i tempi di recupero per il centrale classe 2000. Cetin, invece, ha lasciato il ritiro della Nazionale turca per un problema alla caviglia destra, esattamente un trauma contusivo-distrattivo. Alla ripresa del campionato, il Verona dovrà affrontare il Sassuolo, con Juric che rischia quindi di dover fronteggiare un'emergenza difensiva.