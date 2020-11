Oggi su Sky: "Una giornata con Francesco Totti"

In attesa della prima tv del film “Mi chiamo Francesco Totti”, in onda questa sera alle 21.15, su Sky Sport Serie A c'è un’intera giornata da passare in compagnia dell’ex attaccante con le sue partite più belle con la maglia della Roma, oltre agli speciali. Disponibile anche in una sezione dedicata on demand

Per accompagnarci alla visione del film in prima tv "Mi chiamo Francesco Totti" Sky Sport dedica all'ex campione della Roma l’intera giornata di oggi. Su Sky Sport Serie A sarà infatti un lunedì per cuori forti, per cuori giallorossi, ma non solo. Perché Francesco Totti ha saputo far emozionare tutta la tifoseria italiana con le sue giocate e i suoi gol.



E allora mettetevi comodi perché sono davvero tanti gli speciali e le interviste in onda per ripercorrere la storia dell’ex capitano della Roma. I momenti più belli e le partite memorabili. Inoltre, "History Remix Speciale Totti" che ripercorre tutta la sua carriera da giocatore e lo speciale che raccoglie tutti i gol segnati da Francesco in Serie A. Da rivedere, fazzoletto alla mano, “Grazie Totti, l'Ultima Partita” per rivivere l’ultima gara da capitano di Totti, la festa e l’ultimo saluto al popolo giallorosso. Una lunga giornata che vi accompagnerà fino a sera, quando alle 21.15 andrà in onda, per la prima volta su Sky Sport Serie A e su Sky Cinema Uno, il film “Mi chiamo Francesco Totti”, diretto da Alex Infascelli e tratto dal libro “Un Capitano” scritto da Totti con Paolo Condò. E, se vi siete persi qualcosa, non preoccupatevi: su on demand c'è una sezione dedicata.