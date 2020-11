Juve, ripartire per colmare il gap

Sei punti in meno rispetto a un anno fa. La Juve di Pirlo riparte dopo la sosta con una serie di impegni ravvicinati fino a Natale ed un unico obiettivo: colmare il gap in classifica. Analizziamo i perchè del ritardo, fuori e dentro al campo

-6 in campionato rispetto a 12 mesi fa. Questo il gap di differenza tra la Juve di Andrea Pirlo rispetto a quella di unno fa di Maurizio Sarri. Il punto di partenza verso un mese di partite senza sosta che inizia con la sfida al Cagliari e arriva alla partita contro la Fiorentina del 22 dicembre. Sei punti in meno in campionato le cui motivazioni vanno ricercato sia fuori che dentro il campo. In un anno diverso e così complicato causa coronavirus, è cambiato l’allenatore e tutto lo staff tecnico e il sistema di gioco. Andrea Pirlo alla prima esperienza da allenatore, con una sola amichevole pre stagione, sta disegnando una Juventus diversa, con uomini diversi.