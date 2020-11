Agnelli: "Riscrivere la storia è un'abitudine"

La Juventus ha vinto nell'ultima stagione il suo nono scudetto consecutivo. Al termine della stagione, l'avvicendamento tra Sarri e Pirlo in panchina ha dato il via a una piccola rivoluzione che, però, non cambia l'obiettivo societario: continuare a vincere in Italia. Lo ha confermato Andrea Agnelli, a margine di una iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico per la presentazione di un francobollo che celebra la squadra campione d'Italia: "Riscrivere la storia e superare se stessi è diventata da 9 anni una piacevole abitudine per chi ha il vessillo bianconero nel cuore – le parole del presidente bianconero – Pur cambiando interpreti, a partire dall'allenatore Maurizio Sarri, la Juve ha dimostrato di avere un DNA unico, in cui lo spirito combattivo è secondo solo alla voglia di vincere. È stata un'annata molto particolare, contraddistinta da una terribile epidemia che ha sconvolto il mondo, colpendoci tutti in modo tanto duro quanto inaspettato. A causa di questa piaga l'annata sportiva si è protratta in estate. Ma è stata una stagione che ha visto Cristiano Ronaldo infrangere l'ennesimo record della propria carriera, riuscendo a raggiungere quota 50 gol nei principali campionati di Italia, Spagna e Inghilterra. Anche Buffon ha inciso nuovamente il proprio nome nella storia della Serie A, diventando il calciatore con più presenze di sempre nel nostro campionato. Il 12° scudetto personale lo issa inoltre sempre più in vetta alla classifica dei più titolati della Serie A, in una graduatoria a forti tinte bianconere che vede sul podio anche Chiellini e Bonucci".