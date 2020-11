Non sono buone notizie quelle che arrivano dalla Nigeria in attesa del rientro di Osimhen in Italia. L'attaccante del Napoli, che si è infortunato a una spalla in occasione dell'ultimo impegno con la sua nazionale, dovrebbe saltare la sfida col Milan e il successivo impegno in Europa League contro il Rijeka.



Dalla prima risonanza magnetica effettuata in Nigeria non ci sono certezze. il giocatore è atteso a Villa Stuart per una consulenza ortopedica nella giornatà di mercoledì, visita da cui si capiranno le sue condizioni e la gestione del post-infortunio. Filtra pessimismo per quanto riguarda il Milan: con tutta probabilità sarà uno tra Petagna (nel consueto 4-2-3-1) oppure Dries Mertens, tornando al vecchio 4-3-3, a sostituirlo nel ruolo di attaccante. Nel caso del belga, falso nueve con Insigne e Politano (favorito su Lozano) ai lati.