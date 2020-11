"Sono consapevole dei miei limiti, ma far parte di una squadra del genere è già la mia più grande vittoria": così parlava Simone Padoin nel gennaio 2012, dopo essersi trasferito alla Juventus dall'Atalanta, fortemente voluto da Antonio Conte, per la sua versatilità e non solo. Il centrocampista - ma anche terzino, all'occorrenza - ha collezionato 84 presenze in 5 anni, non ha giocato moltissimo, ma ha comunque contribuito alla vittoria di 5 scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe, considerato un vero e proprio "portafortuna". Amatissimo dai tifosissimi bianconeri, che hanno sempre rispettato il senso di appartenenza del calciatore friulano, classe 1984, sempre importante ogni qualvolta sia stato chiamato in causa. Idolo anche dei social per il suo palmarès, superiore a quello di giocatori molto più celebrati. Dopo il quinquennio d'oro a Torino, è stato protagonista per altri tre anni anche a Cagliari, giocando l'ultima stagione con l'Ascoli in Serie B. Adesso la scelta di chiudere con il calcio giocato - ma l'intenzione è quella di continuare, partendo magari da un settore giovanile - salutato in primis dalla sua Juventus con un emozionante video-tributo sul suo account Twitter. "Perché uno così non si dimentica - il messaggio del club - è stato bello vivere tante grandi emozioni insieme! Grazie di tutto".