Juventus-Cagliari, tutto quello che c'è da sapere

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

JUVENTUS

Juve, recuperati De Ligt e Alex Sandro

Sarà lo scontro numero 79 tra le due squadre in Serie A. I precedenti sono particolarmente favorevoli alla Juventus, che ha vinto in 40 occasioni. 26 i pareggi, appena 12 i successi del Cagliari. Se si considerano le sole gare giocate in casa dei bianconeri, supremazia evidente da parte della Juventus, che ha vinto 23 volte. Per i rossoblù, invece, soltanto 2 affermazioni a Torino. 14 i pareggi. La Juventus è stata sconfitta dal Cagliari nell’ultimo confronto giocato a luglio dopo una striscia di 18 gare consecutive in cui era rimasta imbattuta: i bianconeri hanno perso due partite di fila contro i sardi soltanto una volta in Serie A, nel 2009. Inoltre la Juve ha segnato almeno tre reti in ognuna delle ultime quattro partite interne giocate controlli Cagliari.

Curiosità

Attualmente al quinto posto con 13 punti dopo 7 giornate, la Juventus disputerà la gara dell’ottavo turno partendo fuori dalle prime due posizioni in classifica: non accadeva dal 2015/16, quando i bianconeri erano dodicesimi. La squadra di Pirlo ha inoltre pareggiato quattro delle prime sette gare di campionato: i bianconeri potrebbero dunque pareggiare cinque dei primi otto match in Serie A per la prima volta dalla stagione 1978/79. Momento di ottima forma per il Cagliari, che ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato (contro Torino, Crotone e Sampdoria), collezionando dunque 9 punti. In questo stesso lasso di tempo solo la Roma ha fatto meglio della squadra di Di Francesco (10 punti).

Quali giocatori possono essere protagonisti

Fari puntati su Cristiano Ronaldo, a caccia di altri primati. Già in gol 6 volte nelle 4 gare disputate in questo campionato, da quando la vittoria vale tre punti l’unico giocatore della Juventus a fare meglio del portoghese dopo 5 presenze è stato Paulo Dybala nel 2017/18 (8 gol). Inoltre, dalla stagione 1994/95 nessun giocatore bianconero è andato in rete in tutte le sue prime cinque partite stagionali in Serie A. Nel Cagliari Giovanni Simeone è a un solo passo dal gol numero 50 in Serie A. Qualora andasse in rete contro i bianconeri, raggiungerebbe il traguardo a 25 anni e 139 giorni: gli unici argentini a raggiungere quota 50 gol in A più giovani di lui sono stati Icardi, Dybala e Crespo. Simeone e il compagno di reparto Joao Pedro hanno inoltre segnato 12 gol ciascuno nel 2020. Nei top-5 campionati europei soltanto Messi (15) e Zapata (14) hanno fatto meglio tra i sudamericani. Simeone, inoltre, non ha mai segnato su rigore: se si considera questo dato, nessun sudamericano ha fatto meglio di lui nell’anno solare.