Napoli al lavoro in vista della sfida contro il Milan, a Castel Volturno si è ricomposto il gruppo dopo gli impegni delle varie nazionali. Da valutare gli infortunati, a partire da Victor Osimhen, che ha rimediato una lussazione alla spalla destra durante la sfida tra Nigeria e Sierra Leone. L'attaccante però ha lavorato sul campo, seppur individualmente. Il problema c'è, ma il Napoli farà di tutto per recuperarlo al più presto. Certamente gli azzurri lo riavranno in campo contro la Roma il 29 novembre, resta però aperto un piccolissimo spiraglio per rivederlo già domenica contro il Milan. Sarà dura, le possibilità sono ridottissime, ma Osimhen lavora per provare a esserci. Una buona notizia arriva da Bakayoko, che ha smaltito l'attacco influenzale ed è regolarmente tornato in gruppo, sarà quindi a disposizione per la sfida contro la sua ex squadra.