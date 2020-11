Natale in anticipo per i giocatori del Milan. Niente legato strettamente al campo, se non a quello virtuale dei videogiochi. La testimonianza nelle "storie" su Instagram di giocatori rossoneri come Leao, Castillejo o Musacchio: in foto la nuovissima PlayStation 5, sbarcata nel mercato Europeo solo da poche ore e già introvabile. Un nuovo capitolo dell'intrattenimento videoludico che, come noto, piace anche a tantissimi calciatori. Accanto allo scatto il ringraziamento allo svedese. Ibrahimovic ha deciso di regalarne una ai compagni di squadra. Da leader dello spogliatoio come si sta dimostrando dal suo ritorno in rossonero nel dicembre del 2019.