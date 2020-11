Colloqui in corso tra la dirigenza rossonera e l'entourage del calciatore, con la società che formulerà un'offerta ufficiale durante la prossima settimana: l'intenzione del club è di prolungare per altre 3-4 stagioni a cifre simili a quelle attuali, mentre Raiola spinge per un aumento d'ingaggio. Il contratto di Donnarumma scadrà a fine stagione

Gigio Donnarumma e il Milan, un matrimonio che va avanti ormai dal lontano 2013, quando il portiere entrò a far parte del settore giovanile rossonero, e che nelle intenzioni di entrambe le parti potrebbe proseguire anche nelle prossime stagioni. La presenza di Enzo Raiola, cugino dell'agente del calciatore, a Casa Milan nella giornata di mercoledì è stata l'occasione per tornare sulla questione Donnarumma. Il contratto del portiere rossonero scadrà infatti al termine della stagione e la società ha fatto sapere che nei prossimi giorni formulerà un'offerta dettagliata per il rinnovo, dopo i ragionamenti fatti insieme nelle ultime settimane.