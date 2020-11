2/7

NAPOLI

Serie A: 3° posto

Europa League, gruppo F: 2° posto



Al San Paolo si riparte dal Milan capolista, impegno casalingo come Rijeka e Roma nelle gare seguenti. Non saranno gli unici scontri diretti per Gattuso che, in campionato, affronterà Inter e Lazio in trasferta prima di Natale. L’equilibrio nel girone di Europa League impone massima attenzione: lontano da casa anche l'incrocio con l'AZ Alkmaar ma non con la Real Sociedad ad inizio dicembre