Domenica 22 e lunedì 23 novembre la Serie A - in occasione dell'8^ giornata di campionato - scenderà in campo per difendere i diritti delle donne. Società e calciatori hanno aderito anche sui social all'iniziativa, realizzata con WeWorld Onlus, pitturandosi un segno rosso sul viso al fianco delle proprie compagne

"AMAMI E BASTA": LA ROMA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE