L'allenatore del Verona verso la sfida contro il Sassuolo (domenica alle 15, diretta su Sky Sport 253) parla delle indisponibilità dopo gli impegni delle nazionali: "Accetto la situazione, penso si siano fatte cose con poca logica e poco rispetto per i giocatori". Sul prossimo avversario: "Giocano con sicurezza, sarà una partita veramente difficile. De Zerbi ha detto che sono l'ottava forza del campionato, per me è un'analisi corretta" LE PROBABILI FORMAZIONI DELL'8^ GIORNATA

"Non sono arrabbiato: accetto la situazione, penso si siano fatte cose con poca logica e poco rispetto per i giocatori. Ci sono cose che non puoi cambiare, quindi è meglio non perdere energie. Mi spiace per Lazovic, che non sta bene, e anche Lovato, che dovrà ritrovare la forma". Ivan Juric torna sulla sosta per gli impegni delle nazionali nella conferenza che porta alla sfida del suo Verona contro il Sassuolo, in calendario al Bentegodi domenica 22 novembre alle 15 (diretta su Sky Sport 253). Darko Lazovic è indisponibile dopo essere risultato positivo al Covid-19 nei test effettuati nel ritiro della Serbia, mentre Matteo Lovato è ai box per un infortunio muscolare rimediato con l'Under 21 azzurra contro l'Islanda. "Tutto l'anno sarà più o meno così - spiega l'allenatore - ci saranno tante partite, tanti giocatori nuovi, sei sempre a rincorrere. Non riesci a migliorare i dettagli, ogni partita è come una finale: la devi preparare al massimo".

"Sassuolo ha idee e alternative" approfondimento Tutti i giocatori ko (o in dubbio) dopo la sosta Il Verona arriva alla sfida dopo il 2-2 contro il Milan a San Siro prima della sosta. Di fronte ci sarà un Sassuolo secondo in classifica: "Loro sono arrivati ad un certo livello dopo aver perseguito lo stesso stile di gioco per anni - spiega Juric - senza vendere i pezzi e con lo stesso allenatore, che ha ottime idee. Stanno facendo benissimo e giocano con grande sicurezza, sarà una partita veramente difficile. Penso che in questi anni abbiano creato uno stile di gioco, non devono vendere per forza. De Zerbi ha detto che sono l'ottava forza, per me è un'analisi corretta. E pretende che vadano oltre". Quanto perdono senza Caputo? Penso giocherà Raspadori. Poi loro hanno davvero tanti cambi, hanno una rosa in cui si può sostituire chiunque".