Gasperini: "Noi in crisi? Distorsione mediatica"

L'allenatore nerazzurro dopo il pareggio del Manuzzi: "Tecnicamente siamo stati sottotono, ma buone risposte in difesa. Turnover? Per me non esiste, come non esiste una formazione di solo undici calciatori"

Solo 0-0 in casa dello Spezia, ripartenza frenata per l'Atalanta. "Ma non era una partita facile e incontravamo una squadra in gran forma", commenta Gian Piero Gasperini nel postpartita ai microfoni di Sky Sport. "Siamo stati poco lucidi sotto porta, ma soprattutto non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione dal punto di vista tecnico. Ma siamo stati molto attenti, in fase di non possesso i ragazzi mi sono piaciuti". Dopo tre vittorie nelle prime tre, solamente cinque punti nelle successive cinque gare per i nerazzurri: "Il nostro è un buon percorso", non fa drammi l'allenatore. "Il target dell'Atalanta è sempre quello: c'è molta distorsione mediatica attorno alla nostra squadra e questo crea grosse aspettative. Ma anche oggi non abbiamo fatto turnover, i miei ragazzi sono tutti titolari. Non esiste una rosa che manda in campo sempre gli stessi undici giocatori. Semmai i tempi della pausa per le nazionali sono stati un problema: non è mai successo che i giocatori tornino nei club il venerdì per poi avere la partita il sabato. Ieri ho ritrovato otto calciatori e ne ho dovuti lasciare a casa quattro".