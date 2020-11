Inzaghi dopo la vittoria di Crotone: "Successo importante su un campo difficile. Ho parlato con Luis Alberto, sarà multato ma avevo l'obbligo di metterlo in campo perché ha un talento enorme, che non deve sprecare con errori fuori. Immobile è un leader, Acerbi merita tanto per la dedizione che mette nella sua professione" CROTONE-LAZIO 0-2: GOL E HIGHLIGHTS

La pioggia non ferma la Lazio, che s'impone per 0-2 sul campo del Crotone. Immobile la sblocca nel primo tempo, Correa la chiude nella ripresa, per la gioia di Simone Inzaghi. "Abbiamo vinto una partita difficilissima contro un'ottima squadra, che sta giocando un buon calcio", ha dichiarato l'allenatore della Lazio a Sky Sport. Che parla poi Luis Alberto, al centro delle polemiche nei giorni precedenti alla partita: "Ho discusso con lui, sa di aver sbagliato e si è scusato pubblicamente. La società lo multerà, ma io avevo l'obbligo di metterlo in campo con un talento enorme, che non deve sprecare con degli errori fuori". Sul rinnovo aggiunge: "Se ne sono dette tante, da 21 anni sono qua e sto benissimo alla Lazio. Con Lotito, Tare, Peruzzi e De Martino andiamo in un'unica direzione. Ci saranno delle trattative e poi vedremo il da farsi. Ma tutti sanno cosa rappresenta per me la Lazio".