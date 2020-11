"La qualità di Luis Alberto non si discute, si discutono i comportamenti. Più di ogni cosa viene il rispetto per società e tifosi. Chi manca di rispetto ne paga le conseguenze". Parola di Igli Tare ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Crotone-Lazio. Il destinatario dei messaggi del ds biancoceleste è il centrocampista spagnolo, che aveva commentato su Instagram e Twitch la presentazione del nuovo aereo del club biancoceleste, un Boeing 737/300 Classic, con uno sfogo riferito al presidente Claudio Lotito: "Compra cose, spende cose. Per noi della squadra invece non c'è niente". Una frase che non era piaciuta alla società, seguita poi dal dietrofront dello stesso Luis Alberto meno di 24 ore dopo, sempre sui social: "Non era il momento di dirlo, ma ho sempre detto ciò che penso - aveva spiegato il numero 10 nei suoi quattro minuti di chiarimento - so che non è tutto legato ai soldi, so che è un momento difficile per tutti. Pensiamo a giocare a calcio che è la cosa più importante. Ho sbagliato il momento per dire questa cosa".