Domenica alle 15 all'Olimpico c'è Roma-Parma (diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252). Fonseca fa chiarezza sull'infermeria: "Lorenzo Pellegrini si è allenato poco ma sarà convocato. Smalling non è pronto. A centrocampo gioca Villar, in attacco Borja Mayoral". Sul modulo: "Difesa a 3 o a 4? Deciderò nelle prossime ore". SuTiago Pinto: "Decisione del presidente, che accetto. Arriva un ds che ha fatto un grande lavoro in Portogallo" LE PROBABILI FORMAZIONI DELL'8^ GIORNATA

Domanda di stretta attualità: come stanno Lorenzo Pellegrini e Smalling? Saranno convocati? "Lorenzo non è al meglio, si è allenato solo oggi ma sarà convocato. Smalling non è pronto e domani non giocherà" Contro il Parma è una gara particolare. Avete avviato la striscia di imbattibilità battendo allo stadio Olimpico l'8 luglio il Parma. Da allora 15 risultati utili di fila, escludendo il ko a tavolino di Verona. Cosa ha fatto la differenza? "Il tempo è un elemento molto importante nel calcio, abbiamo lavorato tutti insieme per costruire una identità e ora la squadra ha una maggiore identità. Quando un allenatore arriva in una squadra, ha sempre bisogno di tempo per costruirla. Oggi la squadra conosce meglio le mie idee, gioca insieme da diversi mesi e dopo i risultati ti assicurano fiducia e rinforza tutti, dallo stato fisico all'atteggiamento". I Friedkin l'hanno coinvolta nella scelta di Tiago Pinto? "Questa è stata una decisione del presidente che accetto. Arriva un direttore sportivo che ha fatto un grande lavoro in Portogallo e ha dimostrato grande competenza". 501 giorni fa il suo primo allenamento con la Roma. Quanto è cambiato lei e quanto è cambiata la Roma da quel giorno? "Io cerco sempre di migliorarmi, ogni giorno. Oggi sono un allenatore più adatto al calcio italiano e all'Italia, con maggiore consapevolezza di tutto. Questo è importante, di sicuro questa Roma ora è più vicina alle mie idee".

leggi anche Serie A, le partite e gli orari della 8^ giornata Dzeko ancora fuori. Possiamo aspettarci Mkhitaryan punta centrale? "Mkhitaryan gioca bene come attaccante, ma domani al centro dell'attacco ci sarà Borja Mayoral" Che effetto le fa da cittadino straniero sapere che per tanti anni la Roma non ha potuto costruire uno stadio di proprietà? "Io non conosco il processo di costruzione dall'inizio ma per tutti i grandi club avere uno stadio di proprietà è importante". Diawara è pronto per partire dal primo minuto o giocherà Villar? "Villar". Pensa a Cristante o Juan Jesus al centro della difesa a 3 o pensa alla difesa a 4? "Mi prendo ancora del tempo per pensarci, deciderò domani". In una recente intervista l'ex ds Petrachi ha spiegato di averle consigliato il passaggio alla difesa a 3: è andata così? Quanto è mancata in questi mesi la figura di un ds? "Io ho sempre parlato molto con Petrachi, così come con altre persone. Mi piace sentire cosa pensano le persone vicine a me, ma il cambio è stata una scelta mia in un momento della stagione in cui lo ritenevo giusto".