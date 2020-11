Spezia-Atalanta, dove vedere la partita in tv

Lo Spezia cerca il secondo successo di fila, l’Atalanta di Gasperini vuole tornare a vincere dopo tre settimane di astinenza per arrivare nel modo migliore alla sfida di Anfield. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 18:00

Lo Spezia vuole riprendere lì dove si era interrotto prima della sosta per le nazionali, l’Atalanta invece cerca una vittoria che manca dal 31 ottobre contro il Crotone. Nell’anticipo del Manuzzi, la squadra di Italiano proverà a dare seguito al bel successo in trasferta sul Benevento mentre Gasperini, con un occhio alla Champions League (mercoledì sera la sfida col Liverpool), proverà a strappare i tre punti per tornare tra le prime quattro.