Fiorentina-Benevento, dove vedere la partita in tv

Nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A Cesare Prandelli cerca un successo al suo ritorno sulla panchina viola. I giallorossi di Inzaghi, però, sono reduci dal pesante ko interno contro lo Spezia. Tutte le informazioni per seguire la partita su Sky

Il ritorno di Cesare Prandelli. A distanza di dieci anni dall'ultima volta, l'allenatore torna sulla panchina della Fiorentina e fa il suo nuovo esordio in viola. Arrivato al posto dell'esonerato Iachini, l'ex CT della Nazionale punterà a dare una svolta già a partire dalla gara dell'ottava giornata di Serie A. Da superare, però, ci sarà una squadra a caccia di punti dopo un periodo parecchio complicato, il Benevento di Filippo Inzaghi. Se la Fiorentina è reduce da un solo punto nelle ultime due uscite, i giallorossi vengono da quattro ko consecutivi, l'ultimo, pesantissimo, in casa contro lo Spezia. Per questo nessuna delle due squadre vuole sbagliare.