Nuovo tampone per Nahitan Nandez, e ancora esito negativo. Il centrocampista del Cagliari, che era rimasto fermo in via precauzionale per la partita contro la Juventus dopo la positività del compagno di nazionale Godin, è tornato così ad allenarsi, anche se in seduta individuale.



Il giocatore continuerà comunque a sottoporsi ai test sanitari come previsto dal protocollo. Ancora fermo, invece, Godin: il difensore era risultato positivo al Covid nei giorni scorsi, durante la pausa per le nazionali, e solo la prossima settimana effettuerà i nuovi test di verifica. Fino a quel momento, per lui niente campo.