Ieri in Italia registrati 23.232 nuovi casi di coronavirus su 188.659 tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 1.455.022. I decessi sono stati 853, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 51.306. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.816, 6 in più rispetto a lunedì. Per la prima volta dalla seconda ondata, calano i ricoverati con sintomi: 34.577 (120 meno rispetto a lunedì)

