Dopo l'ottava giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha fermato i due calciatori espulsi durante l'ultima partita disputata, che dovranno quindi scontare un turno di squalifica: Tiemoué Bakayoko del Napoli (doppia ammonizione contro il Milan) e Mattia Perin del Genoa (rosso diretto durante la sfida in casa dell'Udinese). Il centrocampista azzurro salterà la sfida del San Paolo contro la Roma, mentre il portiere non sarà presente nella gara che i rossoblù di Maran disputeranno a Marassi contro il Parma. Entrano invece in diffida Arslan dell'Udinese e Thorsby della Sampdoria.

Un turno e ammenda per Ranieri

approfondimento

Napoli, Gattuso chiede una svolta in tempi brevi

Capitolo allenatori. Claudio Ranieri è stato fermato per una giornata e sarà costretto a pagare una multa di 10 mila euro “per avere, al 40' del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di giuoco”. L'allenatore della Sampdoria non sarà quindi in panchina in occasione della sfida contro il Torino. Ammonizione, invece, per Ivan Juric dell'Hellas Verona (seconda sanzione) e Sinisa Mihajlovic del Bologna (prima sanzione).