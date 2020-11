Gianluca Di Marzio racconta a Sky Sport alcuni aneddoti su Diego Armando Maradona. Il primo riguarda il padre Gianni, e quel viaggio nel 1978 in cui conobbe in Argentina il Pibe de Oro e da cui iniziò un rapporto davvero speciale. E infine, quella maglia ricevuta in dono, sudata ma incredibilmente profumata. IL VIDEO

E' MORTO MARADONA: LE NEWS LIVE