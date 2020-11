AD10S Diego, la programmazione dedicata a Maradona

Nel giorno della sua scomparsa Sky Sport Serie A dedicata al Pibe de Oro una programmazione speciale che inizierà stasera e continuerà per tutta la giornata di domani. Speciali, interviste e documentari per celebrare e salutare il campione argentino. Contenuti disponibili anche on demand

AD10S Diego. Sky Sport Serie A dedica la serata di oggi e l’intera giornata di domani a Maradona, ripercorrendo la sua straordinaria carriera. Documentari, speciali per raccontare colui che con le sue imprese ha scritto la storia del calcio e dello sport mondiale. Tutti i contenuti sono disponibili anche in una sezione dedicata su on demand.

Un campione che rimarrà eterno. Come lo racconta lo storyteller Buffa in “Buffa e Morales – Storie di Futbol” che ci riporta al gol passato alla storia durante Argentina-Inghilterra del Mondiale 1986 e reso ancor più spettacolare grazie all’irripetibile telecronaca di Victor Hugo Morales, celebre giornalista e telecronista uruguaiano, protagonista dell’incontro con Federico Buffa. Poi l’incontro in tv tra Maradona e Pelè del 2005 ne “La Noche del 10” presentato da Alessia Tarquinio e Marco Cattaneo. E poi #SkyBuffaPresenta: “Maradona by Kusturica”, documentario del 2008 diretto da Emir Kusturica, presentato il 20 maggio 2008 fuori concorso al 61° Festival di Cannes. Di scena i luoghi dove lo stesso Maradona visse, rivisitati dall’ex calciatore con il regista. La parabola viene ripercorsa tra Buenos Aires, Napoli, Cuba. Dalle umili origini al suo esordio nell’Argentinos Juniors ai momenti più alti, lo scudetto con il Napoli nel 1990, il Mondiale vinto con la Nazionale argentina nel 1986 in Messico e quelli più bassi, come la squalifica ai Mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti d’America per positività all’efedrina.

Inoltre, “History Remix: Maradona vs Platini”. E, tra gli altri speciali, sempre di Buffa, “Storie Mondiali Diegoooo!” e “Buffa Racconta Maradona”; di Giorgio Porrà “L’Uomo della Domenica: Napoli Campione”. E anche “Storie: 1984, ho visto Maradona" di Matteo Marani. Infine la puntata speciale de “L’Uomo della Domenica” dal titolo “Maradona 60”, andata in onda lo scorso 30 ottobre per celebrare il suo ultimo compleanno.

AD10S Diego.