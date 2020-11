L'ex arbitro Casarin ricorda Maradona: "In campo non parlava tanto, giocava tanto. L'arbitro per lui era solo una piccola figura. Diego non aveva un piede rettangolare come le persone normali, il suo tendeva più al quadrato. Gli dicevo sempre di legarsi i lacci delle scarpe. Un giorno gli dissi 'Se è un modo per avere un rigore scordatelo', lui mi rispose: 'Non ne ho bisogno'"

MARADONA, LE IMMAGINI DELLA CAMERA ARDENTE IN DIRETTA