Napoli-Roma, tutto quello che c'è da sapere

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

146 i precedenti in Serie A tra Napoli e Roma: 44 le vittoria degli azzurri, 50 i pareggi, 52 i successi dei giallorossi. La squadra allenata da Gattuso (6^ a 14 punti) è reduce dalla sconfitta contro il Milan nel turno precedente, la Roma (terza con 17 punti) invece ha battuto il Parma all’Olimpico.

Curiosità

Il Napoli ha vinto quattro delle ultime sette sfide di Serie A contro la Roma (1N, 2P), un solo successo in meno rispetto a quelli ottenuti nelle precedenti 23 sfide (6N, 12P) - dal 2016/17 contro nessuna squadra i giallorossi hanno perso più partite di campionato (quattro). Curioso dato statistico: la squadra azzurra non ha ancora pareggiato una partita e solamente tre volte ha iniziato la stagione di Serie A senza segni X nelle prime nove gare giocate. La Roma ha ottenuto 17 punti nelle prime otto partite di campionato: nelle otto occasioni in cui i giallorossi hanno conquistato almeno 18 punti nelle prime nove giornate, nell’era dei tre punti a vittoria, sono sempre arrivati nelle prime tre posizioni a fine stagione. La Roma ha segnato 74 gol in casa del Napoli in Serie A: solamente Milan e Juventus (entrambe a 87) hanno fatto meglio in trasferta contro i partenopei. Il Napoli è una delle due squadre, con il Parma, a non aver ancora subito gol nei primi 15 minuti di partita - quella azzurra è inoltre la miglior difesa nei primi tempi di questo campionato, con soli due gol incassati (la Roma segue a quota tre).

Quali giocatori possono essere protagonisti

Con Osimhen non ancora al meglio, il Napoli punta con decisione su Mertens: il belga ha segnato cinque gol nelle ultime sette partite di Serie A contro la Roma. Fonseca avrà nuovamente a disposizione Dzeko: il bosniaco ha realizzato due doppiette contro il Napoli in Serie A, entrambe al San Paolo. Roma che può contare sul gran momento di forma di Mkhitaryan che ha segnato cinque gol nelle ultime due partite di campionato .