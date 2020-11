Benevento-Juventus, dove vedere la partita in tv

Dopo aver blindato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la Juventus vuole dare seguito al momento positivo anche in campionato. I bianconeri saranno impegnati sul campo del Benevento. Per questa sfida, non è stato convocato Cristiano Ronaldo, tenuto a riposo, mentre Andrea Pirlo ritroverà Leonardo Bonucci in difesa. D'altro canto, i giallorossi sono reduci dal bel successo sul campo della Fiorentina: arrivano, dunque, nel miglior modo possibile per affrontare la Juve.