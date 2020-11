Andrea Pirlo tiene a riposo Cristiano Ronaldo, che quindi non partirà con la squadra per la trasferta di Benevento. Fra i convocati invece ci sarà Leonardo Bonucci, che si era fermato durante la sosta per le nazionali saltando la partita di campionato contro il Cagliari e quella in Champions League contro il Ferencvaros LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Cristiano Ronaldo non partirà per Benevento. Andrea Pirlo ha deciso di concedere un turno di riposo all'attaccante portoghese, che dunque non sarà convocato per la gara che la Juventus disputerà al Vigorito contro la squadra di Pippo Inzaghi. CR7 resterà quindi a Torino e tornerà in campo in Champions League, nella sfida contro la Dinamo Kiev. A Benevento toccherà alla coppia Dybala-Morata.

Torna Leonardo Bonucci leggi anche Bernardeschi: "Vogliamo ancora lo scudetto" La buona notizia, invece, riguarda Leonardo Bonucci, rientrato definitivamente in gruppo e quindi pronto per tornare in campo. Il difensore si era fermato durante la sosta per le nazionali a causa di un problema muscolare, saltando già gli impegni di Nations League contro Polonia e Bosnia. Rientrato a Torino, si è curato e non ha giocato né contro il Cagliari in campionato né contro il Ferencvaros. Bonucci ora sta bene, ha ricominciato a lavorare in gruppo e sarà convocato per la sfida di Benevento.